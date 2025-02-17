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В Госдуме заявили, что Башар Асад не помогает русским людям

В Госдуме ждут от Башара Асада и бывших украинских элит помощи русским людям
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Михаил Терещенко/РИА Новости

Получивший убежище в России экс-президент Сирии Башар Асад в знак благодарности мог бы помогать россиянам, но пока в этом «не замечен», заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. В декабре он предлагал отправить Асада восстанавливать Мариуполь.

«Наши избиратели хотят, чтобы принятые из гуманитарных соображений зарубежные правители и бизнесмены в качестве благодарности России тратили свои немаленькие активы на помощь русским людям. Пока ни Асад, ни представители украинской элиты, в этом особо не замечены. Жаль, что они упускают возможности и теряют драгоценное время. Суд совести и истории никто не отменял», — сказал Кузнецов.

8 декабря 2024 года антиправительственные группировки вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада. После захвата сирийской столицы МИД России опубликовал заявление и сообщил, что в результате состоявшихся переговоров президента с участниками вооруженного конфликта тот решил оставить пост и улетел из страны, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Позже стало известно, что Асад вместе с членами семьи прибыл в Москву. В Кремле сообщили, что Владимир Путин лично принял решение предоставить ему убежище.

В феврале 2014 года после «Евромайдана» на Украине Россия приняла несколько десятков высокопоставленных украинских чиновников и бизнесменов — с семьями и домашним персоналом. Как рассказывал в 2023 году бежавший в Россию экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, бывший президент Украины Виктор Янукович живет в Подмосковье и, помимо недвижимости недалеко от Москвы, владеет крупнейшим охотничьим хозяйством в Сочи.

Ранее в Госдуме предложили отправить семью Асада в Мариуполь.

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