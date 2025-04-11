Сийярто: лидеры ЕС должны покинуть башню из слоновой кости и начать диалог с РФ

Лидеры стран-членов Европейского союза (ЕС) должны покинуть «башню из слоновой кости» и возобновить диалог с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Я бы предложил бюрократам в Брюсселе проявить уважение к другим, выбраться из башни из слоновой кости и забыть о том, что Европейский союз может действовать с позиций моральной ненависти. Такого быть не должно», — сказал глава ведомства.

Сийярто добавил, что последние годы Брюссель и Вашингтон открыто говорили о своем недовольстве продолжающимся диалогом между Будапештом и Москвой. Однако, по словам министра, возвращение Дональда Трампа на пост президента США может изменить ситуацию, открыв каналы коммуникации.

В конце марта Сийярто заявил, что лидеры Евросоюза проводят провокационную политику, заявляя об угрозе со стороны РФ и продолжая оказывать военную помощь Украине. По его словам, для ЕС недопустимо проводить политику эскалации войны.

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