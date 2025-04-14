Армения обвинила азербайджанские войска в обстреле приграничного села

Минобороны Армении заявило об обстреле села Хнацах со стороны ВС Азербайджана

Министерство обороны Армении заявило об обстреле одного из приграничных населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Азербайджана. Пост с соответствующим содержанием был опубликован в Telegram-канале ведомства.

В заявлении отмечается, что атаку зафиксировали вечером 13 апреля около 22:20 по местному времени (21:20 мск).

«Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении населенного пункта Хнацах Сюникской области, в результате чего было повреждено здание дома культуры», — уточнили в министерстве.

Там подчеркнули, что в результате удара никто не пострадал.

Минобороны Армении призвало азербайджанские власти начать расследование в связи с произошедшим. Также в ведомстве напомнили, что Ереван предложил Баку создать совместный механизм расследования инцидентов на границе, но пока не получил ответа.

12 апреля министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов провели переговоры в Турции. Встреча состоялась на полях Анталийского дипломатического форума.

Политики обсудили вопросы, связанные с завершением работы над текстом соглашения о мире между Баку и Ереваном, а также усилия по установлению межгосударственных отношений.

Ранее в Азербайджане назвали два условия для подписания мира с Арменией.