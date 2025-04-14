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Армения обвинила азербайджанские войска в обстреле приграничного села

Минобороны Армении заявило об обстреле села Хнацах со стороны ВС Азербайджана
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Emrah Gurel/AP

Министерство обороны Армении заявило об обстреле одного из приграничных населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Азербайджана. Пост с соответствующим содержанием был опубликован в Telegram-канале ведомства.

В заявлении отмечается, что атаку зафиксировали вечером 13 апреля около 22:20 по местному времени (21:20 мск).

«Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении населенного пункта Хнацах Сюникской области, в результате чего было повреждено здание дома культуры», — уточнили в министерстве.

Там подчеркнули, что в результате удара никто не пострадал.

Минобороны Армении призвало азербайджанские власти начать расследование в связи с произошедшим. Также в ведомстве напомнили, что Ереван предложил Баку создать совместный механизм расследования инцидентов на границе, но пока не получил ответа.

12 апреля министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов провели переговоры в Турции. Встреча состоялась на полях Анталийского дипломатического форума.

Политики обсудили вопросы, связанные с завершением работы над текстом соглашения о мире между Баку и Ереваном, а также усилия по установлению межгосударственных отношений.

Ранее в Азербайджане назвали два условия для подписания мира с Арменией.

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