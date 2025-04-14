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Политолог оценил намерение Мерца передать Taurus Украине

Политолог Рар: Мерц желает эскалации конфликта на Украине
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Hannibal Hanschke/Reuters

Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц хочет эскалации конфликта на Украине, поэтому заявляет о желании передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар.

«Украинский кризис подошел к решающей фазе. В итоге будет мирное соглашение или [президент США Дональд] Трамп выйдет из игры. Тогда инициативы НАТО по поддержке Киева скоординированно возьмут на себя Лондон, Париж и Берлин, бросая новое оружие на фронт. Это приведет к эскалации, а Европа окажется глубже втянута в конфликт. На это, по-видимому, и рассчитывает Мерц», — считает эксперт.

При этом, по его словам, Мерц хочет взять на себя лидерство в Европе в противостоянии с Россией.

14 апреля Мерц заявил, что допускает передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик объяснил — если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Он предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту. В Госдуме агрессивные заявления будущего канцлера объяснили желанием встроиться в антироссийскую политику, ведомую Францией и Британией. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мерц высказался о возможности переговоров с Путиным.

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