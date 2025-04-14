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В Госдуме заявили о превращении Мерца в сообщника Зеленского

Слуцкий: Мерц становится прямым сообщником Зеленского в военных преступлениях
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Petrov Sergey/Global Look Press

Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц становится прямым сообщником президента Украины Владимира Зеленского в военных преступлениях, допуская передачу Киеву немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Государственной думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что попытки Германии наладить поставки ВСУ этого оружия не имеют ничего общего с урегулированием украинского конфликта.

«Такие шаги провоцируют эскалацию и, как следствие, рост рисков глобального противостояния. Мерц становится прямым сообщником Зеленского в военных преступлениях против мирных граждан», — написал парламентарий.

Он считает, что немецкий политик делает заявку на вступление в европейскую «партию войны». По словам Слуцкого, союзники лидера блока ХДС/ХСС по формируемой правящей коалиции в лице Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Олафа Шольца, который на посту канцлера ФРГ последовательно блокировал подобные инициативы, могут не поддержать воинствующую риторику Мерца.

Накануне Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик объяснил: если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». По мнению Мерца, ВСУ могут применить эти ракеты для «уничтожения важнейшей сухопутной связи между Россией и Крымом».

Ранее российский посол предупредил о последствиях поставок Taurus на Украину.

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