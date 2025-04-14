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Стало известно о неформальной встрече европейских глав МИД на Украине

Сийярто: ЕС хочет в мае провести неформальную встречу глав МИД на Украине
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Global Look Press

Брюссель планирует в мае провести неформальную встречу глав МИД стран ЕС на территории Украины. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

«В мае ЕС намерен созвать неформальную встречу министров иностранных дел Евросоюза на территории Украины», — сказал Сийярто журналистам после заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Глава МИД Венгрии также сообщил представителям СМИ, что ЕС в течение 2025 года хочет начать в полном объеме переговоры о присоединении Украины к союзу. Сийярто подчеркнул, что Венгрия не позволит принять решение о вступлении Украины в ЕС без учета мнения ее граждан. Министр отметил, что на эту тему в стране стартовал опрос населения.

Венгрия не раз выступала против членства Украины в ЕС. 22 марта Сийярто заявил, что его страна не снимет свое вето на переговорах, пока Киев не вернет венгерскому меньшинству в Закарпатье отнятые у него права.

27 марта глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш назвал вступление Украины в Евросоюз абсурдным и невозможным, так как неясны границы этой страны, и Киев не выполнил условия для ускоренного вступления в союз.

Ранее от Украины потребовали «заслуг» за вступление в ЕС.

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