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В Венгрии считают абсурдным вступление Украины в ЕС

Гуйяш: вступление Украины в ЕС абсурдно и невозможно
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Attila Volgyi/Global Look Press

Вступление Украины в ЕС абсурдно и невозможно, так как неясны границы этой страны, и Киев не выполнил условия для ускоренного вступления в союз. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.

«На данный момент мы не знаем, что за территориальная единица хочет присоединиться», — заявил Гуйяш.

В качестве аргумента он указал на отчет Еврокомиссии, из которого следует, что Киев не выполнил требования по вступлению в Евросоюз. Несмотря на это, по его словам, Европу несколько лет принуждают принять Украину.

Политик добавил, что план по ускоренному членству страны в ЕС не продуман и грозит непредвиденными последствиями. В частности, Гуйяш выразил опасения из-за того, что граждане Украины получат возможность беспрепятственно въезжать в страны-члены Евросоюза.

Венгрия уже не раз выступала против вступления Украины в Евросоюз. 22 марта министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия не снимет вето на переговорах о членстве Украины в ЕС до тех пор, пока Киев не вернет венгерскому меньшинству в Закарпатье отнятые у него права. Он подчеркнул, что украинские власти, несмотря на постоянные обещания и красивые слова, до сих пор не сделали это.

Ранее от Украины потребовали «заслуг» за вступление в ЕС.

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