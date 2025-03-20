От Украины потребовали «заслуг» за вступление в ЕС

ЕС усилит поддержку реформ на Украине, но ждет от Киева заслуг

Евросоюз пообещал усилить поддержку реформ на Украине для ее членства в союзе. Однако процесс вступления страны в ЕС в первую очередь будет основан на ее заслугах, говорится в заявлении 26 стран ЕС по Украине, которое не поддержала Венгрия, пишет ТАСС.

«Евросоюз усилит поддержку усилий по проведению реформ Украины на пути к членству в ЕС», — отметили в союзе.

При этом в ЕС подчеркнули важность соблюдения главного условия вступления страны в союз, основанного на заслугах.

20 марта в ходе саммита ЕС в Брюсселе Венгрия в очередной раз заблокировала принятие заявления по Украине. В итоге его поддержали только 26 стран. До этого Венгрия блокировала поддержку Украины на саммите 6 марта, не согласившись с формулировкой о «достижении мира через силу».

Днем ранее страны Северной Европы и Балтии призвали включить Украину в ЕС по ускоренному плану. Дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии подчеркнули, что безоговорочно поддерживают членство Украины в Евросоюзе.

Представители этих стран также выразили опасение, что Венгрия может подорвать шансы Киева на вступление в ЕС.

Ранее стало известно, что Кремль не против вступления Украины в Евросоюз.