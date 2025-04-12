Будущий канцлер Германии заявил, что Украина не может войти ни в НАТО, ни в ЕС

Мерц: предпосылкой для членства Украины в НАТО и ЕС является окончание войны

Будущий немецкий канцлер Фридрих Мерц в интервью Das Handelsblatt заявил, что Украина не может стать ни членом ЕС, ни членом НАТО, пока ведет боевые действия.

«Перспектива вступления в НАТО остается, как и обещание членства в ЕС. Однако предпосылкой для этого является окончание войны», — сказал политик.

Он также призвал не недооценивать выносливость России. По его мнению, напрасно надеяться на то, что военные действия в зоне конфликта закончатся из-за того, что Россия «истощится» или в стране «возникнет политическое сопротивление».

«Безжалостное отношение к человеческим жизням всегда было частью российской политики», — высказал мнение Мерц.

Накануне глава минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что республика не может передать Украине дополнительные системы ПВО Patriot американского производства. Он пояснил, что Берлин ждет поставок от компании Raytheon в ближайшие годы: они будут только в 2027 году.

Ранее Орбан заявил, что Украина никогда не станет членом ЕС.