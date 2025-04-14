В Кремле не смогли прокомментировать информацию о переговорах РФ и Украины в Турции

Песков сообщил, что у него нет данных по переговорам РФ и Украины о безопасности

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что не владеет информацией о возможных переговорах России и Украины по безопасности в Турции.

«Я не могу прокомментировать [информацию о возможных переговорах РФ и Украины], не совсем понимаю, о чем велась речь в турецких СМИ, не могу подтвердить», — отметил Песков.

До этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что между Москвой и Киевом нет контактов по урегулированию украинского кризиса, ответственность за это лежит полностью на Киеве.

Галузин добавил, что в течение всего военного конфликта Киев неоднократно показывал свою недоговороспособность.

В свою очередь, глава МИД Турции Хакан Фидан сказал, что двери страны открыты для переговоров РФ и Украины в случае согласия сторон.

Ранее посол России оценил идею провести переговоры по Украине в Вене.