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Политолог назвал Грузию примером для Украины и Молдавии

Политолог Пинчук: политика Грузии может стать примером для Украины и Молдавии
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РИА Новости

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление замглавы МИД РФ Михаила Галузина о готовности Москвы восстановить дипотношения с Грузией. По мнению эксперта, Тбилиси, отказавшийся от антироссийских санкций и ведущий суверенную политику, несмотря на давление со стороны Евросоюза, мог бы послужить примером для Украины и Молдавии.

«Это важный пример <...> для всех тех республик, которые находятся в конфликтных отношениях с Россией под контролем Запада. Они смогут увидеть, что есть альтернативный путь. И Грузия показывает этот альтернативный путь, показывает модель перезагрузки и постепенной нормализации отношений», — отметил Пинчук.

Что касается заявления замглавы российского МИД, оно является показателем того, что Москва всегда готова к диалогу, добавил политолог.

Накануне Галузин заявил, что для двустороннего сотрудничества Москвы и Тбилиси есть много возможностей. Для республики РФ остается ключевым рынком сбыта фруктов и вина, а также поставщиком зерна и энергоносителей.

«Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению. Мы готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона», — подчеркнул дипломат.

Ранее на российско-грузинской границе приостановили движение транспорта.

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