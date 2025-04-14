Кроме президента Украины Владимира Зеленского в стране есть и другие люди, которых «надо устранить», чтобы ослабить противника. Об этом заявил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

Он отметил, что в первую очередь необходимо устранить украинских олигархов, которые причастны к госперевороту в 2014 году, а теперь финансируют Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также держат заводы по производству боеприпасов и дронов.

По мнению Шлепченко, целью должны стать и украинские политики, работающие на Киев. Также он считает, что к ответственности надо привлечь сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и разведки, которые устраивают теракты в России. Обозреватель призвал наказать и украинских пропагандистов — журналистов, политически активных писателей, спортсменов, певцов и актеров, — которые воспевают режим Зеленского и тотальную украинизацию.

До этого экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х заявил, что необходимо «безжалостно уничтожить» всех неонацистов, чтобы добиться урегулирования конфликта на Украине. По его словам, за неонацистами тянется шлейф преступлений, и само их существование угрожает не только России, но и всей Европе. Макгрегор также отметил, что США должно быть стыдно за поддержку подобных организаций.

Ранее в Кремле рассказали, что думают по поводу трибунала по Украине.