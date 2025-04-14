Китай вводит визовые ограничения для американских чиновников

Власти Китая приняли решение ввести визовые ограничения для некоторых сотрудников администрации США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел КНР.

Решение будет касаться американских представителей, которые, по мнению Китая, «вели себя плохо» в вопросах, связанных с Тибетом. Заявление последовало после того, как Вашингтон ввел дополнительные визовые ограничения для китайских чиновников, которые участвуют в вопросах доступа иностранцев в районы Тибета.

В начале апреля госсекретарь США Марко Рубио объяснял, что США решили ввести визовые ограничения в отношении официальных лиц Китая из-за того, что власти КНР препятствуют доступу иностранцев, в том числе дипломатов и журналистов, в Тибет. В настоящее время иностранцы, которые хотят посетить этот регион КНР, должны получить специальное разрешение на въезд в туристическом агентстве. В нем будет подробно указан их маршрут, от которого во время путешествия запрещено отклоняться.

Ранее сообщалось, что Тибет упростит процедуры для въезда туристов.