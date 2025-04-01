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Тибет упростит процедуры для въезда туристов

Власти Тибета упростят процедуры для въезда туристов, включая граждан России
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Shutterstock

Власти Тибетского автономного района КНР объявили о планах по упрощению визового режима для иностранных туристов, включая граждан России. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время посещение Тибета иностранцами возможно лишь в составе организованных групп, требующих, помимо китайской визы, получения специального разрешения.

Департамент культуры и туризма автономного района отметил активизацию культурно-туристического обмена с Россией в последние годы, подчеркнув его позитивное влияние на двусторонние отношения. В ближайшем будущем планируется упростить процедуру получения разрешительных документов на въезд в Тибет, сократить сроки рассмотрения заявок и внедрить онлайн-систему обработки.

Для привлечения иностранных туроператоров, включая российских, власти Тибета уже провели ряд ознакомительных туров. В прошлом году четыре российских туроператора посетили регион, а в этом году планируется пригласить сто международных представителей туристической индустрии.Эти меры направлены на стимулирование притока иностранных туристов и развитие международного туристического сотрудничества.

До этого китаист Ксения Разова предупредила, что Тибет может стать весьма опасным местом для тех, кто считает его своего рода Диснейлендом для духовных исканий. Она отметила, что люди оттуда могут вернуться с измененным сознанием.

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