Госдеп США принял меры против китайских чиновников из-за Тибета

США решили ввести визовые ограничения в отношении официальных лиц Китая из-за того, что власти КНР препятствуют доступу иностранцев, в том числе дипломатов и журналистов, в Тибет. Соответствующее заявление госсекретаря Марко Рубио опубликовано на сайте Госдепа.

«Коммунистическая партия Китая слишком долго отказывала американским дипломатам, журналистам и другим международным наблюдателям в доступе в Тибетский автономный район и другие тибетские районы Китая, в то время как китайские дипломаты и журналисты пользуются широким доступом в Соединенных Штатах», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению, дипломаты США сейчас также не могут оказывать консульские услуги американцам, путешествующим по Тибету.

В настоящее время иностранцы, которые хотят посетить этот регион КНР, должны получить специальное разрешение на въезд в туристическом агентстве. В нем будет подробно указан их маршрут, от которого во время путешествия запрещено отклоняться.

В марте после ограничения президентом Дональдом Трампом прав трансгендеров страны Европы начали корректировать правила поездок в США. Так, Финляндия, Дания и ФРГ призвали трансгендерных путешественников «осторожно планировать» поездки в страну в соответствии с указом, требующим от федерального правительства признавать только два пола: мужской и женский. Изменения внесли после того, как граждане нескольких стран Европы были задержаны американскими иммиграционными властями из-за проблем с туристическими визами.

Ранее Байден заявил, что побывал с лидером Китая в Тибете.