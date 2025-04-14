В Иране анонсировали визит главы МИД в Москву

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в конце недели совершит запланированный визит в Москву. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, передает РИА Новости.

«Подчеркиваю: это заранее запланированный визит, однако, разумеется, эта возможность будет использована для обсуждения последних событий, связанных с переговорами [Ирана и США] в Маскате», — сказал дипломат.

12 апреля в Омане состоялись непрямые переговоры Ирана и США, в ходе которых стороны обменялись мнениями через посредников. Встреча продолжалась более двух часов.

Вашингтон и Тегеран намерены встретиться вновь через неделю, чтобы обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме позитивно оценили прямые переговоры США и Ирана.