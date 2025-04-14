Утверждена стратегия действий в интересах граждан старшего поколения

Кабмин утвердил Стратегию действий в интересах старшего поколения до 2030 года

Правительство России утвердило Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями.

По его словам, президент России Владимир Путин подчеркивал, что у пожилых россиян должны быть достойные условия для активного и здорового долголетия.

«Ориентиром такой работы станет Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения, которую Правительство утвердило», — заявил Мишустин.

Премьер-министр отметил, что планируется повысить пенсионное обеспечение. С 2026 года, по словам Мишустина, Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Кроме того, правительство планирует совершенствовать систему предоставления медицинской помощи для пожилых людей, в том числе в сельской местности.

Он подчеркнул, что продолжится внедрение системы долговременного ухода за пожилыми. На данный момент такой поддержкой пользуются порядка 170 тыс. человек.

До этого доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Наталья Орлова сообщила, что в 2026 году средняя пенсия в России составит 25 тыс. рублей. По ее словам, наиболее высокие выплаты ожидаются в регионах Крайнего Севера, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее в Соцфонде объяснили, какие категории россиян имеют право на досрочную пенсию.