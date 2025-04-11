В Соцфонде объяснили, какие категории россиян имеют право на досрочную пенсию

В России досрочно выйти на пенсию могут женщины, которые родили и воспитали более трех детей до достижения ими восьми лет и имеют страховой стаж от 15 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России.

Кроме того, право на досрочную пенсию имеют родители инвалидов с детства, воспитавшие их до восьми лет. Такая возможность есть и у опекунов инвалидов с детства, отметило агентство.

Также на досрочный отдых имеют право мужчины и женщины, ставшие инвалидами вследствие военной травмы. В том числе досрочное пенсионное обеспечение положено гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), и диспропорциональным карликам.

Досрочно смогут выйти на пенсию россияне, постоянно проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и проработавшие в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков.

Накануне Социальный фонд сообщил, что в 2024 году было принято 812 849 решений об установлении единовременной выплаты. Ее можно получить, если расчетный размер накопительной пенсии составляет менее 10% федерального прожиточного минимума пенсионера. Все накопления выплачиваются единой суммой.

При этом за единовременной выплатой можно обратиться повторно, если на пенсионный фонд поступили новые пенсионные накопления, но не ранее чем через пять лет после предыдущего накопления.

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