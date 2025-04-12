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Финансист Орлова назвала среднюю пенсию россиян в следующем году

Финансист Орлова: в 2026 году средняя пенсия в России составит 25 тыс. рублей
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Максим Блинов/РИА Новости

В 2026 году средняя пенсия в России составит 25 тыс. рублей. Такую оценку в беседе с агентством «Прайм» дала доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Наталья Орлова.

«Эта цель осуществима, так как создан хороший задел в 2024 году, когда было разморожено индексирование пенсий работающим пенсионерам и произведен перерасчет военным пенсионерам, таможенникам, пожарным», — заявила Орлова.

Она добавила, что наиболее высокие пенсии ожидаются в регионах Крайнего Севера, а также в Москве и Санкт-Петербурге — в этих регионах достаточно высокие зарплаты, что прямо влияет на размер пенсии.

При этом, как пояснила Орлова, индексация пенсий будет проводиться с опережением инфляции, для того, чтобы повысить уровень жизни российских пенсионеров.

Также стало известно, что Военнослужащим и некоторым категориям российских государственных служащих поднимут оклады на 4,5% к октябрю 2025 года.

Ранее стало известно, сколько россиян согласны получать зарплату в конверте.

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