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В России указали Трампу на главное препятствие миру на Украине

Сенатор Пушков: Трампу пора понять, что Зеленский является препятствием к миру
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Kevin Mohatt/Reuters

Президенту США Дональду Трампу пора осознать, что именно позиция украинского лидера Владимира Зеленского является главным препятствием к решению конфликта на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Позиция Зеленского насчет отказа от переговоров с Россией не изменилась. По непонятным причинам в Вашингтоне сделали вид, что поверили его недавним заверениям в том, что он хочет прекращения войны <…> Трампу пора осознать, что именно Киев является главным препятствием к урегулированию», — подчеркнул он.

По мнению Пушкова, заверения Зеленского о желании прекратить конфликт были даны Вашингтону потому, что Киев хотел урегулировать ситуацию после ссоры президентов Украины и США в Белом доме в конце февраля.

До этого Зеленский выступил против переговоров с Россией, заявив, что Киев «не может доверять» Москве. Вместе с тем Зеленский считает неправильным стремление США остаться нейтральными в конфликте. По мнению украинского лидера, в Соединенных Штатах при администрации президента Дональда Трампа «преобладают российские нарративы».

Ранее Зеленский сделал признание по вопросу территорий Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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