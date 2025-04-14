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В МИД РФ положительно отнеслись к началу переговоров Ирана и США

Руденко: РФ приветствует непрямые переговоры США и Ирана по ядерной программе
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Москва приветствует проведение непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном, касающихся иранской ядерной программы. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Мы всегда будем оценивать любые переговоры по их результатам. <...> Сам факт переговоров мы приветствуем», — сказал дипломат.

Он добавил, что США и Исламская Республика планируют продолжить контакты на следующей неделе. По словам Руденко, российское руководство рассчитывает, что диалог приведет к конкретным и осязаемым результатам.

«Если на них (переговорах — «Газета.Ru») будут достигнуты положительные [результаты], мы будем только рады», — подчеркнул заместитель министра.

12 апреля в Омане состоялись непрямые переговоры между Ираном и США, в рамках которых стороны обменялись позициями через посредников. При этом представители Вашингтона и Тегерана договорились организовать новую встречу, чтобы обсудить основные моменты возможного снятия санкций с Исламской Республики и урегулирования ядерной проблемы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент США Дональд Трамп оценил ход переговоров с Ираном.

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