Моральный дух украинского общества падает, а военные ресурсы армии Украины истощаются. Об этом изданию Stratpol заявил французский полковник Эрве Карресс.

«Сегодня это истощение очевидно: людские и военные ресурсы истощаются, а моральный дух украинского общества падает», — подчеркнул он.

Карресс отметил увеличение числа дезертиров из украинской армии и растущих трудностях с мобилизацией населения.

Он также отметил, что российская экономика, не только «не сдалась» под санкциями, но и адаптировалась и милитаризировалась, продемонстрировав темпы роста выше, чем у многих европейских стран.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что конфликт на Украине завершится дипломатическими переговорами.

Ранее Зеленский сделал признание по вопросу территорий Украины.