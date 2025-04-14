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Доцент призвала Россию не идти на уступки со стороны США

Доцент Прикладова: США могут попытаться использовать Россию как сырьевую базу
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Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Власти Соединенных Штатов могут попытаться использовать Россию, как «сырьевую базу», поэтому ей не нужно идти на уступки с американской стороны, например, в части снятия санкций. Об этом в интервью РИА Новости заявила доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

«Нашему государству нужно не идти на какие-то уступки и поблажки со стороны Штатов, а трезво оценивать ситуацию в долгосрочной перспективе», — заявила она.

По словам доцента, российская сторона не попала в список «взаимных пошлин», потому что стране «уготовили роль сырьевой базы» США. Она отметила, что американская сторона хочет получить от РФ доступ к ресурсам и металлам.

До этого газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение главного экономиста по России Bloomberg Economics Александра Исакова писала, что начатая президентом США Дональдом Трампом тарифная война против всего мира привела к снижению мировых цен на нефть и падению рынков. По его словам, на фоне действий Трампа ВВП России вместо роста на 0,5–1,5% может составить от -0,5% до 1%.

Ранее россиян предупредили о росте цен в мае.

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