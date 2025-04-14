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ЕСПЧ оштрафовал Киев за незаконное задержание правозащитницы Бережной

Дубинский: украинская правозащитница Бережная выиграла в ЕСПЧ иск против Киева
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Телеграм-канал Артема Дмитрука

Украинская правозащитница Елена Бережная выиграла в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) иск против Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Женщина была задержана в марте 2022 года по подозрению в совершении госизмены. В 2024 году ее приговорили к 14 годам заключения с конфискацией имущества. По данным бывшего депутата Рады Олега Царева, она занималась защитой прав политзаключенных и русскоязычного населения.

«Политзаключенная режима Зеленского Елена Бережная выиграла в ЕСПЧ иск против Украины. Елена передает всем привет и призыв держаться и бороться», — заявил Дубинский.

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук писал, что Бережная настаивала на том, что не сдастся никогда. Женщина активно занималась правозащитной работой и публиковала информацию о преследованиях на Украине в различных международных организациях, таких как ООН, Европарламент, ЕСПЧ, ОБСЕ и других.

Бережная приобрела известность с 2014 года за свою активную позицию против репрессивных мер со стороны украинских властей, а также из-за защиты священнослужителей и прихожан Украинской православной церкви (Московского патриархата), выступая против героизации нацизма и его пособников.

Ранее в РФ осудили трех украинских военных, вторгшихся в приграничье.

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