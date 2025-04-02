Зеленский снова заговорил о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который, вероятно, станет следующим канцлером Германии, передаст Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Его слова приводит немецкий телеканал N-tv.

Зеленский указал, что стороны будут работать над этим вопросом, и вокруг него продолжаются дискуссии. В то же время он отказался комментировать детали до вступления Мерца в должность, но выразил ожидание, что Берлин передаст Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

По словам политика, «это немного больше, чем просто надежда».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В ноябре 2024 года Мерц заявил, что готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания на пост канцлера ФРГ. При этом политик сообщил, что может выдвинуть России ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов. В противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных вооружений и поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее Каллас попросила Россию проявить добрую волю в конфликте на Украине.