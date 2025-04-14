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Оппозиционер Гонсалес не признала результаты выборов президента Эквадора

Оппозиционер Луиса Гонсалес не признала поражение на выборах президента Эквадора
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Karen Toro/Reuters

Кандидат от левого движения «Гражданская революция» Луиса Гонсалес заявила, что не признает результаты подсчета голосов на президентских выборах. Об этом пишет РИА Новости.

Гонсалес, обращаясь к своим сторонникам заявила, что будет призывать к повторному подсчету голосов.

«От имени народа, который мы представляем, мы не признаем результаты, представленные Национальным избирательным советом», — сказала она.

Согласно данным ЦИК, после обработки 90% голосов второго тура президентских выборов, кандидат от партии «Национальное демократическое действие» Даниэль Нобоа побеждает с результатом 55,93%, у его соперницы, кандидата от левых сил Луисы Гонсалес — 44,07%.

Прошлый тур выборов прошел в феврале этого года. Тогда Нобоа и Гонсалес набрали менее половины голосов. Явка была высокой, поскольку голосование на выборах в Эквадоре является обязательным. За неявку положен штраф в $47.

Ранее в Эквадоре раскрыли планы сотрудничества с Россией в энергетической сфере.

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