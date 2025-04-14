Оппозиционер Гонсалес не признала результаты выборов президента Эквадора

Оппозиционер Луиса Гонсалес не признала поражение на выборах президента Эквадора

Кандидат от левого движения «Гражданская революция» Луиса Гонсалес заявила, что не признает результаты подсчета голосов на президентских выборах. Об этом пишет РИА Новости.

Гонсалес, обращаясь к своим сторонникам заявила, что будет призывать к повторному подсчету голосов.

«От имени народа, который мы представляем, мы не признаем результаты, представленные Национальным избирательным советом», — сказала она.

Согласно данным ЦИК, после обработки 90% голосов второго тура президентских выборов, кандидат от партии «Национальное демократическое действие» Даниэль Нобоа побеждает с результатом 55,93%, у его соперницы, кандидата от левых сил Луисы Гонсалес — 44,07%.

Прошлый тур выборов прошел в феврале этого года. Тогда Нобоа и Гонсалес набрали менее половины голосов. Явка была высокой, поскольку голосование на выборах в Эквадоре является обязательным. За неявку положен штраф в $47.

Ранее в Эквадоре раскрыли планы сотрудничества с Россией в энергетической сфере.