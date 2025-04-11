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В Эквадоре раскрыли планы сотрудничества с Россией в энергетической сфере

Эквадор обсуждает с компанией «Тяжмаш» строительство плавающей солнечной станции
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amalavida.tv/Wikimedia

Эквадор рассматривает возможность сотрудничества с российской компанией «Тяжмаш» по реализации новых энергетических проектов, включая строительство плавучей солнечной электростанции и модернизацию устаревших гидроэлектростанций (ГЭС). Об этом сообщил в интервью РИА Новости заместитель министра энергетики страны Фабиан Калеро.

По его словам, «Тяжмаш» предложил построить плавающую станцию мощностью 6 мегаватт на водохранилище у ГЭС «Тоачи Пилатон».

Глава эквадорского представительства «Тяжмаша» Азат Сатиков уточнил, что речь идет о размещении плавающей солнечной станции.

Еще одно направление сотрудничества касается модернизации оборудования старых гидроэлектростанций, которым более 40 лет, отметил Калеро.

«Эти проекты на стадии решения», — сказал он.

Накануне в Эквадоре прошло торжественное открытие гидроэлектростанции «Тоачи Пилатон», построенной при участии «Тяжмаша». Общая установленная мощность объекта составляет 254,4 мегаватта.

До этого стало известно, что до 2042 года в России планируется построить 11 больших и малых атомных электростанций. Новые АЭС должны появиться в Челябинской, Свердловской, Ростовской и Томской областях, в Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, в Чукотском АО и Республике Саха (Якутия). Прогнозируется, что ожидаемый прирост мощности электростанций страны к 2042 году составит 91,168 млн кВт и в целом достигнет 302,132 млн кВт.

Ранее сообщалось, что Минск готовится обсуждать с Москвой сроки и техпараметры строительства своей второй АЭС.

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