Действующий президент Нобоа объявлен победителем выборов в Эквадоре

Национальный избирательный совет Эквадора объявил кандидата от партии «Национальное демократическое действие» Даниэля Нобоа победителем второго тура президентских выборов. Председатель совета Диана Атамаин заявил, что после подсчета более 90% бюллетеней сформировалась устойчивая тенденция, не оставляющая сомнений в исходе голосования, сообщает телеканал Ecuavisa.

Нобоа заручился поддержкой 55,92% избирателей, тогда как его соперница от «Движения гражданской революции» Луиса Гонсалес получила 44,08% голосов. На данный момент обработано свыше 90% протоколов.

Сам Нобоа, комментируя предварительные итоги, назвал их убедительным свидетельством своей победы, отметив более чем миллионный перевес над оппоненткой.

В свою очередь Гонсалес отказалась признать озвученные данные, заявив о необходимости пересчета голосов. Она обвинила оппонента в злоупотреблении властью и пообещала добиваться проверки результатов, подчеркнув приверженность защите демократических принципов.

Ранее в Эквадоре попросили помощи у Трампа.