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Действующий президент Нобоа объявлен победителем выборов в Эквадоре

Глава ЦИК Эквадора Атамаинт: выборы президента выиграл Даниэль Нобоа
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IMAGO/Global Look Press

Национальный избирательный совет Эквадора объявил кандидата от партии «Национальное демократическое действие» Даниэля Нобоа победителем второго тура президентских выборов. Председатель совета Диана Атамаин заявил, что после подсчета более 90% бюллетеней сформировалась устойчивая тенденция, не оставляющая сомнений в исходе голосования, сообщает телеканал Ecuavisa.

Нобоа заручился поддержкой 55,92% избирателей, тогда как его соперница от «Движения гражданской революции» Луиса Гонсалес получила 44,08% голосов. На данный момент обработано свыше 90% протоколов.

Сам Нобоа, комментируя предварительные итоги, назвал их убедительным свидетельством своей победы, отметив более чем миллионный перевес над оппоненткой.

В свою очередь Гонсалес отказалась признать озвученные данные, заявив о необходимости пересчета голосов. Она обвинила оппонента в злоупотреблении властью и пообещала добиваться проверки результатов, подчеркнув приверженность защите демократических принципов.

Ранее в Эквадоре попросили помощи у Трампа.

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