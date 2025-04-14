Аналитик назвал торговые меры США неэффективным

FT: торговая война Трампа против Китая обречена на провал сразу по трем причинам

Соединенные Штаты могут потерпеть неудачу в торговом противостоянии с Китаем. Такое мнение высказал директор по исследованиям аналитической компании Dragonomics Артур Кребер в статье, опубликованной в газете Financial Times.

Эксперт назвал три основные причины, по которым торговая стратегия администрации Дональда Трампа может оказаться неэффективной. По его оценке, союзники Вашингтона не готовы поддерживать экономическое давление на Китай, так как перестали воспринимать США как надежного партнера в условиях нестабильной внешней политики.

Вторым фактором Кребер считает вынужденный отказ от политики взаимных тарифов. Он отметил, что Белый дом столкнулся с отрицательной реакцией финансовых рынков, что ограничивает возможность дальнейшего усиления торговых мер.

Помимо этого, аналитик подчеркнул, что несмотря на внешне уязвимую позицию, Китай обладает ресурсами для долгосрочного экономического противостояния. По словам Кребера, Пекин сохраняет устойчивость и готовность к стратегии изматывания, даже на фоне ограниченного доступа к внешним рынкам и дипломатических трудностей.

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