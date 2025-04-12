Политолог оценил действия Украины в рамках переговоров о мире

Украина некорректно себя ведет в рамках переговоров об урегулировании конфликта с РФ. Такое заявление сделал российский политолог Сергей Маркелов, пишет «Царьград».

По словам эксперта, главной особенностью диалога между Москвой и Вашингтоном по поводу прекращения боевых действий является недоверие двух стран друг к другу. В связи с этим американским и российским делегациям приходится тщательно согласовывать, какие сведения о переговорах они могут обнародовать, а какие — нет. При этом суть всего процесса в целом от таких обсуждений не меняется.

«Суть была бы одна. Украина, например, некорректно себя ведет», — подчеркнул Маркелов, подразумевая нарушение моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Он добавил, что оба государства — РФ и США — хорошо осознают данный факт. Тем не менее в Москве и Вашингтоне предпочитают говорить о действиях Киева «со своими нюансами».

Как сказал политолог, из-за имеющихся между российскими и американскими властями разногласий по поводу ситуации на Украине будет крайне сложно достичь каких-либо договоренностей о прекращении огня. В связи с этим он пришел к выводу, что переговорный процесс «вернулся в ноль». Другими словами, РФ и США находятся в состоянии, когда им надо искать новые пути урегулирования кризиса.

Ранее Путин провел четырехчасовые переговоры со специальным посланником Трампа.