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Во Франции создали гражданские вклады для финансирования обороны

Минфин: граждане Франции смогут открывать вклады для финансирования обороны
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Vincent Isore/IMAGO/Global Look Press

Граждане Франции смогут открывать вклады для финансирования обороны. Об этом сообщил министр финансов Франции Эрик Ломбар в эфире телеканала TF1, передает РИА Новости.

«Многие французы захотят вложиться в оборонное производство. Bpifrance запустит вклады от 500 евро, чтобы вы могли стать прямым акционером оборонной компании, как и частные фонды», — заявил Ломбар.

По словам Ломбара, сейчас французскому военно-промышленному комплексу нужно минимум €5 млрд чистых инвестиций для наращивания производства. Министр подчеркнул, что, вложившись в «прекрасные оборонные компании» на минимальный срок в пять лет, граждане получат большую выгоду.

«Это долгосрочные вклады, так как мы должны укреплять нашу национальную оборону», — подчеркнул он.

До этого Франция вошла в топ-три мировых экспортеров оружия наряду с США и Россией.

Франция находится на второй строчке. Ее доля в глобальном экспорте оружия составила 9,6%, показатель увеличился на 11%. Франция поставляет вооружения 65 странам. На Азию и Океанию (35%) приходится самая большая доля поставок этой продукции. Следом идут Ближний Восток (28%) и Европа (15%).

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