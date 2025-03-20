Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции рассказали о связи трат на оборону и госдолга

Глава Банка Франции: Париж не может тратить на оборону огромные деньги
close
French Army/AP

Франция не может позволить себе тратить на оборону значительное количество денег, «чего бы это ни стоило», так как имеет большой государственный долг. Об этом в эфире BFM TV заявил глава Центрального банка Франции Франсуа Вильруа де Гало.

По его словам, республика обладает самыми высокими государственными расходами среди всех стран Европы. В связи с этим специалист призвал Париж принять меры для стабилизации ситуации с государственным долгом и предотвратить перекладывание «все более тяжкого бремени» на следующие поколения.

«Мы больше не можем позволить себе все, как раньше. Франции придется делать выбор», — сказал глава банка.

20 марта министр финансов Франции Эрик Ломбар в эфире телеканала TF1 сообщил, что теперь граждане страны смогут открывать вклады в банках для финансирования обороны. Как он отметил, сейчас военно-промышленному комплексу республики необходимо не менее €5 млрд чистых инвестиций для наращивания производства. При этом чиновник выразил уверенность, что многие жители Франции захотят вложить деньги в оборону.

Ранее Франция вошла в тройку крупнейших экспортеров оружия в мире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами