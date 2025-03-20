Во Франции рассказали о связи трат на оборону и госдолга

Франция не может позволить себе тратить на оборону значительное количество денег, «чего бы это ни стоило», так как имеет большой государственный долг. Об этом в эфире BFM TV заявил глава Центрального банка Франции Франсуа Вильруа де Гало.

По его словам, республика обладает самыми высокими государственными расходами среди всех стран Европы. В связи с этим специалист призвал Париж принять меры для стабилизации ситуации с государственным долгом и предотвратить перекладывание «все более тяжкого бремени» на следующие поколения.

«Мы больше не можем позволить себе все, как раньше. Франции придется делать выбор», — сказал глава банка.

20 марта министр финансов Франции Эрик Ломбар в эфире телеканала TF1 сообщил, что теперь граждане страны смогут открывать вклады в банках для финансирования обороны. Как он отметил, сейчас военно-промышленному комплексу республики необходимо не менее €5 млрд чистых инвестиций для наращивания производства. При этом чиновник выразил уверенность, что многие жители Франции захотят вложить деньги в оборону.

Ранее Франция вошла в тройку крупнейших экспортеров оружия в мире.