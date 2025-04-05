Западным странам пора отказаться от разговоров о мнимых угрозах со стороны РФ и вместо этого заключить с ней мирное соглашение по Украине. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал полковник Вооруженных сил США в отставке Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что Великобритания и Франция рискуют в скором времени столкнуться с «финансовым крахом». Также большие внутренние проблемы наблюдаются и в Германии.

«У них нет ресурсов. Пора заключить мир», — подчеркнул эксперт.

Макгрегор пояснил, что лидеры европейских государств продолжают делать громкие заявления о возможном конфликте с РФ. При этом ни одна из стран — членов Европейского союза (ЕС) до сих пор не смогла представить убедительные доказательства в пользу таких утверждений.

4 апреля вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс выразил уверенность, что лидеры европейских государств ошибаются, думая, что РФ или КНР являются главной угрозой для ЕС. По его словам, основную угрозу для стран — членов регионального содружества представляют их внутренние проблемы. Среди них — миграционная политика, экономическая ситуация, снижение конкурентоспособности.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о «российской угрозе», отвечая на вопрос о пошлинах США.