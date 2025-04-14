Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала очевидным то, что Запад «дает заднюю» и отходит от безоговорочной поддержки Украины. Такое мнение она выразила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Они в общем-то дают заднюю, я имею ввиду Запад по сравнению с тем, как они вели себя все предыдущие три года, это довольно-таки очевидно», — заявила она.

По словам Симоньян, сейчас «все ведет» к завершению вооруженного конфликта на Украине.

До этого The Economist писало, что США хотят добиться перемирия на Украине до 30 апреля.

27 марта украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью для France Televisions, в ходе которого напомнил, что изначально президент США хотел добиться завершения конфликта в течение 24 часов после своей инаугурации. Как он сказал, Трамп мог бы реализовать эту инициативу, если бы согласовал принятие Украины в НАТО. Глава государства назвал этот способ урегулирования кризиса самым дешевым и быстрым.

Ранее Симоньян призвала подождать, кто первый «даст заднюю».