Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Симоньян заявила, что Запад «дал заднюю» по Украине

Симоньян: Запад очевидно «дал заднюю» в поддержке Украины
close
RT

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала очевидным то, что Запад «дает заднюю» и отходит от безоговорочной поддержки Украины. Такое мнение она выразила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Они в общем-то дают заднюю, я имею ввиду Запад по сравнению с тем, как они вели себя все предыдущие три года, это довольно-таки очевидно», — заявила она.

По словам Симоньян, сейчас «все ведет» к завершению вооруженного конфликта на Украине.

До этого The Economist писало, что США хотят добиться перемирия на Украине до 30 апреля.

27 марта украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью для France Televisions, в ходе которого напомнил, что изначально президент США хотел добиться завершения конфликта в течение 24 часов после своей инаугурации. Как он сказал, Трамп мог бы реализовать эту инициативу, если бы согласовал принятие Украины в НАТО. Глава государства назвал этот способ урегулирования кризиса самым дешевым и быстрым.

Ранее Симоньян призвала подождать, кто первый «даст заднюю».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами