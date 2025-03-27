Стало известно о желании США добиться перемирия на Украине до конца апреля

Американское руководство надеется добиться введения режима прекращения огня на Украине до 30 апреля 2025 года. Об этом пишет The Economist.

«США хотят заключить перемирие в течение первых 100 дней пребывания [президента страны Дональда] Трампа у власти», — говорится в материале.

По мнению журналистов, поспешность при заключении соглашения о приостановке боевых действий будет свидетельствовать о том, что Вашингтон решил отвернуться от Киева и начал идти на уступки Москве. В то же время авторы публикации выразили уверенность, что для РФ такое развитие событий было бы невыгодно. Причина заключается в том, что сейчас на поле боя наблюдаются «позитивные тенденции» для российских войск.

27 марта украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью для France Televisions, в ходе которого напомнил, что изначально президент США хотел добиться завершения конфликта в течение 24 часов после своей инаугурации. Как он сказал, Трамп мог бы реализовать эту инициативу, если бы согласовал принятие Украины в НАТО. Глава государства назвал этот способ урегулирования кризиса самым дешевым и быстрым.

Ранее Трамп рассказал, в чем схожи РФ и Украина.