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Стало известно о желании США добиться перемирия на Украине до конца апреля

The Economist: США хотят добиться перемирия на Украине до 30 апреля
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Daniel Torok/White House/Global Look Press

Американское руководство надеется добиться введения режима прекращения огня на Украине до 30 апреля 2025 года. Об этом пишет The Economist.

«США хотят заключить перемирие в течение первых 100 дней пребывания [президента страны Дональда] Трампа у власти», — говорится в материале.

По мнению журналистов, поспешность при заключении соглашения о приостановке боевых действий будет свидетельствовать о том, что Вашингтон решил отвернуться от Киева и начал идти на уступки Москве. В то же время авторы публикации выразили уверенность, что для РФ такое развитие событий было бы невыгодно. Причина заключается в том, что сейчас на поле боя наблюдаются «позитивные тенденции» для российских войск.

27 марта украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью для France Televisions, в ходе которого напомнил, что изначально президент США хотел добиться завершения конфликта в течение 24 часов после своей инаугурации. Как он сказал, Трамп мог бы реализовать эту инициативу, если бы согласовал принятие Украины в НАТО. Глава государства назвал этот способ урегулирования кризиса самым дешевым и быстрым.

Ранее Трамп рассказал, в чем схожи РФ и Украина.

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