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В ЮАР назвали цель предстоящего визита Зеленского

Политик ЮАР Зунгула: Зеленский посетит республику для продолжения конфликта
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Brian Snyder/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Южно-Африканскую Республику (ЮАР), чтобы добиться продолжения конфликта, заручившись поддержкой Глобального Юга. Об этом RT рассказал член республиканского парламента и глава партии «Движение за преобразование Африки» Вуйо Зунгула.

По его словам, Зеленский делает это из-за того, что Вашингтон решил не передавать Украине финансирование.

По мнению Зунгулы, украинский лидер не планирует говорить с теми, кто бы мог предоставить какие-то решения для урегулирования конфликта. Южноафриканский добавил, что Зеленский совершает турне по разным странам с самого начала Российско-украинского конфликта.

До этого пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что визит Зеленского в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) перенесли с 10 на 24 апреля.

Магвенья добавил, что стремление ЮАР по вопросу разрешения конфликта на Украине совпадает с позицией США. При этом пресс-секретарь отметил, что визит Зеленского направлен на поддержание мирного процесса и укрепление двусторонних отношений между странами.

Ранее депутат Рады заявил, что Зеленский может сбежать в ЮАР.

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