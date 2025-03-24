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Депутат Рады заявил, что Зеленский может сбежать в ЮАР

Депутат Рады Дубинский: Зеленский может не вернуться из поездки в ЮАР
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Bernadett Szabo/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может не вернуться из планируемой поездки в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по делу о госизмене.

По словам парламентария, сейчас на Украине усиливаются слухи о возможном «транзите власти» после перемирия.

«Ходят упорные слухи о том, что Зеленский скоро уйдет, после подписания стабильного перемирия. Вполне, кстати, может быть, что свалит в ЮАР и оттуда не вернется (после 20 апреля)», — написал Дубинский.

20 марта пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья сообщил, что визит Зеленского в республику перенесли с 10 на 24 апреля. По его словам, об этом лично попросил президент Украины и правительство страны.

24 марта Дубинский заявил, что французские и британские миротворцы в случае отправки на Украину будут выполнять функцию охраны Зеленского. Он обратил внимание, что нынешний украинский лидер выступает категорически против прибытия в страну военного контингента ООН.

Ранее в Раде заявили, что Зеленский врет о неготовности уступить территории.

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