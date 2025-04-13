В России заявили о деградации ОБСЕ

Мирошник: ОБСЕ деградировала, причин продолжать с ней работать почти нет

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live» заявил, что деградация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) достигла фантастических размеров.

«ОБСЕ просто деградировала, деградировала в фантастических размерах», — сказал он.

По его словам, «на сегодняшний день у нас на самом деле не так много причин продолжать работать с ОБСЕ».

Мирошник отметил, что ОБСЕ — «слишком ангажированная организация, слишком много вопросов, которые просто блокируются на площадке».

При этом он отметил, что Россия останется страной — участницей организации и не выйдет из нее.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова ранее заявила, что нынешний генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридун Синирлиоглу настроен на конструктивную работу в вопросах, которые касаются военных преступлений.

Ранее в Кремле прокомментировали демонстрацию генеральному секретарю ОБСЕ последствий атаки БПЛА на столичный регион.