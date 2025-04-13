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Эксперт предсказал кооперацию стран и снятие торговых барьеров для противодействия Трампу

Эксперт Фиранчук: страны пойдут на взаимные уступки для противодействия Трампу
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Global Look Press

Китайская Народная республика (КНР) и Европа из-за непредсказуемости американского рынка сбыта пытаются либерализовать взаимную торговлю. Они взяли курс на укрепление экономического сотрудничества в ответ на пошлины США, заявил старший научный сотрудник лаборатории международной торговли Института Гайдара Александр Фиранчук в беседе с ТАСС.

«‎Появляются сообщения о том, что Китай и ЕС уже начали предварительные переговоры о снижении европейских тарифов на китайские электромобили. Вероятнее всего, торговые уступки будут взаимными», — сказал он.

По мнению Фиранчука, для китайской стороны такая стратегия является наиболее выгодной, поскольку, по словам Фиранчука, США пытается привести КНР к экономической изоляции.

Укрепить между собой и без того тесные экономические связи планируют и европейские государства. Например, Швейцария, заметил эксперт. Так, швейцарские чиновники планируют участвовать в неформальных встречах финансовых властей Евросоюза.

До этого газета The Washington Post писала, что США и Китай находятся на грани экономического краха из-за торговой войны. Издание отмечает, что отказ президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина от уступок в торговой войне повышает риск экономических последствий и обострения конфликта.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия работает над минимизацией «экономического шторма» от пошлин США.

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