На Западе рассказали о приближении США и Китая к экономическому краху

США и Китай находятся на грани экономического краха из-за торговой войны. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Издание отмечает, что отказ президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина от уступок в торговой войне повышает риск экономических последствий и обострения конфликта.

«Разрыв экономических связей, получивший название «разделение», может лишить их ключевой сдерживающей силы, что приведет к фундаментальным изменениям в мировой экономике и повысит вероятность реальной войны», — пишет WP.

Противостояние США и Китая превратилось в игру «кто первый струсит» с высокими ставками по принципу «победитель получает все», говорится в материале.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Пекин в ответ начал повышать антиамериканские пошлины. В итоге США подняли тарифы против Китая до 145%, а КНР довела пошлины против Штатов до 125%.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия работает над минимизацией «экономического шторма» от пошлин США.