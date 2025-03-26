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Трамп оценил первые месяцы своей работы на посту президента

Трамп заявил, что за два месяца у власти добился большего, чем любой глава США
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Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax заявил, что за два месяца у власти добился большего, чем любой другой американский президент в истории страны.

«Никто не делал так много в столь короткий период времени. Всего за два месяца, полагаю, я сделал больше, чем любой президент»‎, — сказал Трамп.

В этой связи американский лидер отметил привлечение инвестиций в экономику государства со стороны различных компаний, а также обратил внимание на выявление «мошенничеств» в сотни миллиардов долларов.

Кроме того, Трамп признался, что старается простить бывшего президента США Джо Байдена и его администрацию, хотя считает, что те делали «очень плохие» вещи и были коррумпированы.

Дональд Трамп 20 января 2025 года вернулся в Белый дом, став 47-м президентом США. В первый раз Трамп был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вступая в должность во второй раз, он пообещал отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну. В первый же день президентства он отменил 78 указов и меморандумов, принятых администрацией Байдена.

Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина наметили очертания мирного соглашения.

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