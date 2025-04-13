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Мерц прокомментировал экономическую устойчивость России

Мерц заявил, что новое правительство Германии не будет недооценивать Россию
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Юрий Войткевич/РИА Новости

Избранный федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новое правительство ФРГ не будет недооценивать экономическую выносливость России. Об этои Мерц заявил в интервью газете Handelsblatt.

«Поэтому мало надежды на то, что конфликт когда-то закончится сам собой, потому что страна будет обескровлена, или будут политические реакции», — заявил Мерц.

Так он отреагировал на мнение о том, что Россия может изменить свою внешнеполитическую позицию из-за проблем с экономикой или неких внутренних процессов.

Также Фридрих Мерц в интервью заявил, что Украина не может стать ни членом ЕС, ни членом НАТО, пока ведет боевые действия.

Накануне глава минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что республика не может передать Украине дополнительные системы ПВО Patriot американского производства. Он пояснил, что Берлин ждет поставок от компании Raytheon в ближайшие годы: они будут только в 2027 году.

Ранее Орбан заявил, что Украина никогда не станет членом ЕС.

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