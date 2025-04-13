В МИД РФ осудили награждение итальянской журналистки за репортажи о ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала награждение итальянской журналистки Стефании Баттистини премией Одоардо Фокерини «За свободу прессы 2025» за материалы из Украины и Курской области. Эту ситуацию дипломат назвала «вакханалией».

Захарова рассказала, что с февраля 2022 года Баттистини регулярно снимала исключительно пропагандистские материалы, целью которых было переложить ответственность за военные преступления с Украины на российскую армию. Также, по словам дипломата, журналистка массово распространяла фейки о России, а в августе 2024 года вместе с боевиками ВСУ на военной технике проникла в оккупированную Суджу и сняла ряд репортажей, в которых выставила героями вторгшихся на территорию РФ украинских военных.

«Вся эта история — настоящая вакханалия, не что иное, как грубое и непростительное оскорбление памяти жертв итальянского фашизма и германского нацизма, глумление над их идеалами, совершаемое буквально над их могилами», — написала Захарова.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, награждение Баттистини прошло в бывшем концлагере в итальянском городе Фоссоли. По мнению Захаровой, этот факт лишь «добавляет сюрреализма всей ситуации».

Захарова отметила, что в отношении Баттистини и сопровождавшего ее оператора возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение госграницы РФ. Они объявлены в международный розыск.

В августе прошлого года посла Италии в Москве Чечилия Пиччони вызвали в МИД РФ из-за незаконного вторжения итальянских журналистов в Курскую область. Дипломату был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы. В свою очередь посол отметил, что правительство Италии не контролирует действия журналистов.

Ранее иностранных репортеров, зашедших на территорию РФ, предложили рассматривать как представителей военной разведки.