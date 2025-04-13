Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ осудили награждение итальянской журналистки за репортажи о ВСУ

Захарова назвала вакханалией награждение проникшей в Курскую область журналистки
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала награждение итальянской журналистки Стефании Баттистини премией Одоардо Фокерини «За свободу прессы 2025» за материалы из Украины и Курской области. Эту ситуацию дипломат назвала «вакханалией».

Захарова рассказала, что с февраля 2022 года Баттистини регулярно снимала исключительно пропагандистские материалы, целью которых было переложить ответственность за военные преступления с Украины на российскую армию. Также, по словам дипломата, журналистка массово распространяла фейки о России, а в августе 2024 года вместе с боевиками ВСУ на военной технике проникла в оккупированную Суджу и сняла ряд репортажей, в которых выставила героями вторгшихся на территорию РФ украинских военных.

«Вся эта история — настоящая вакханалия, не что иное, как грубое и непростительное оскорбление памяти жертв итальянского фашизма и германского нацизма, глумление над их идеалами, совершаемое буквально над их могилами», — написала Захарова.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, награждение Баттистини прошло в бывшем концлагере в итальянском городе Фоссоли. По мнению Захаровой, этот факт лишь «добавляет сюрреализма всей ситуации».

Захарова отметила, что в отношении Баттистини и сопровождавшего ее оператора возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение госграницы РФ. Они объявлены в международный розыск.

В августе прошлого года посла Италии в Москве Чечилия Пиччони вызвали в МИД РФ из-за незаконного вторжения итальянских журналистов в Курскую область. Дипломату был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы. В свою очередь посол отметил, что правительство Италии не контролирует действия журналистов.

Ранее иностранных репортеров, зашедших на территорию РФ, предложили рассматривать как представителей военной разведки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами