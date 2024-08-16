Эксперт призвал рассматривать как разведчиков итальянских журналистов в Судже

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич в интервью Tsargrad.tv прокомментировал итальянский репортаж из Курской области. По его словам, тот факт, что иностранная пресса оказывается на территории государств, находящихся в состоянии военного конфликта, — не новость и не редкость.

«Важно другое: а что напишут итальянцы или кто-то еще по поводу своих впечатлений. Нам же говорят, что Украина чуть ли не с цветами приезжает в Курскую область. И что местные жители ее встречают. И в этом смысле, если итальянцы напишут вот эту чушь, ну, что ж, все понятно, значит, их нельзя классифицировать как журналистов», — сказал Межевич.

Ввиду отсутствия объективности, иностранных репортеров, зашедших на территорию РФ, следует рассматривать как представителей военной разведки, считает эксперт.

Репортаж из города Суджа Курской области вышел на итальянском канале TG1. Корреспонденты показали подбитую украинскую технику около границы, а также пообщались с местными жителями, оставшимися в городе.

Позднее Telegram-канал Baza сообщил, что МВД России планирует возбудить уголовное дело на итальянских журналистов, сделавших репортаж из Курской области. По словам источников, речь идет о статье 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы». Фигурантами могут стать Симоне Траини и Стефания Баттистини.

Боевые действия на Курском направлении активизировались утром 6 августа. Украинские бойцы попытались пересечь границу и зайти на территорию одноименного региона, в том числе атаковав позиции ВС РФ в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

14 августа сообщалось, что российские войска успешно блокируют украинские попытки прорваться вглубь Курской области. В результате боев ВСУ уже потеряли более 2 тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Ситуация остается напряженной, но контроль над линией фронта сохраняется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил, что итальянский репортаж из Суджи доказывает участие Запада в конфликте.