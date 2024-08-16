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Посла Италии вызвали в МИД РФ из-за действий итальянских журналистов в Курской области

МИД РФ вызвал посла Италии Пиччони из-за итальянских журналистов RAI под Курском

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Посол Италии в Москве Чечилия Пиччони вызвана в МИД РФ из-за незаконного проникновения итальянских журналистов в Курскую область для освещения нападения Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в заявлении министерства иностранных дел РФ.

Там отметили, что действия итальянских журналистов нарушают Уголовный кодекс РФ. Профильные ведомства устанавливают все обстоятельства преступления.

16 августа политолог Владимир Джаралла заявил, что итальянский репортаж из Курской области является доказательством прямого участия Запада в конфликте на стороне Украины. По его словам, участие Рима в пропагандистской войне против России является существенным основанием для реакции на официальном уровне.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что МВД России планирует возбудить уголовное дело на итальянских журналистов, сделавших репортаж из Курской области. По словам источников, речь идет о статье 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы». Фигурантами могут стать Симоне Траини и Стефания Баттистини.

Ранее политолог призвал рассматривать как разведчиков итальянских журналистов в Судже.

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