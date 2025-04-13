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В Кремле оценили прогресс в реанимировании отношений РФ и США

Песков: процесс реанимирования отношений РФ и США идет очень хорошо
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия и США занимаются реанимацией отношений. Движение в этом направлении развивается очень хорошо, хоть и требует напряженных усилий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«На самом деле движется все очень хорошо. Реанимировать отношения практически с нуля — это дело очень сложное, требует очень напряженных дипломатических и иных усилий», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что между спецпредставителями России и США Кириллом Дмитриевым и Стивом Уиткоффом идут весьма активные и ставшие почти регулярными взаимные визиты. Он назвал это очень хорошим и надежным каналом для обмена переговорными позициями.

До этого пресс-секретарь российского лидера рассказал, что Москве и Вашингтону надо учесть очень много нюансов, чтобы возобновить нормальную работу диппредставительств. Песков отметил, что весь путь состоит из маленьких шажков, и призвал не ждать быстрых результатов, так как в отношениях двух государств существуют «слишком сложные проблемы».

Ранее стало известно, что Уиткофф сказал Путину при встрече.

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