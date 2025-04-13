В Кремле высказались о возобновлении работы диппредставительств РФ и США

Песков: с нормальной работой диппредставительств РФ и США связано много нюансов

Москве и Вашингтону необходимо учесть большое количество нюансов, прежде чем возобновить нормальную работу своих дипломатических представительств. Об этом во время интервью, отрывок из которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очень много нюансов, связанных с возобновлением нормальной деятельности <...> дипломатических представительств [в РФ и США]», — рассказал он.

Песков добавил, что в целом переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном движется очень хорошо. Стороны продолжают активно работать, однако «весь путь состоит из маленьких шажков». На этом фоне пресс-секретарь главы государства призвал не ждать сиюминутных результатов при нормализации российско-американских отношений и подчеркнул, что между двумя государствами существуют «слишком сложные проблемы».

10 апреля журналисты ТАСС со ссылкой на источник сообщили, что США готовы увеличить количество сотрудников посольства в столице РФ. Речь идет об отправке в Москву такого числа дипломатов, которого хватит для предоставления российским гражданам качественных консульских услуг и оформления виз.

Ранее в Государственной думе РФ заявили о постепенном завершении «дипломатической войны», развязанной бывшим президентом США Бараком Обамой.