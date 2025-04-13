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Главу дипломатии ЕС назвали «худшей из всех преступников»

Журналист Боуз счел бессмыслицей заявления главы дипломатии ЕС Каллас об Украине
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Peter Kneffel/Global Look Press

Любые заявления верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас по Украине являются бессмыслицей. Об этом на своей странице в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз, комментируя ее заявление о том, что ЕС будет продолжать поддерживать Киев.

«Вечно брюзжащая Каллас из крошечного государства под названием Эстония — худшая из всех преступников. Бессмыслица — ее специальность», — написал Боуз.

По мнению журналиста, европейским чиновникам выгодны бесконечные заявления об Украине, а элиты стран континента не могут произнести и предложения без упоминания Украины.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала криминалистов, психологов и физиономистов изучить высказывание главы дипломатии ЕС Каи Каллас о конфискации замороженных активов РФ, поскольку оно дает возможность в прямом эфире «изучить мотивацию и ход преступной мысли».

Ранее профессор назвал условие для достижения прочного мира на Украине.

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