Президент США Дональд Трамп предотвратил ядерную войну, которую готовила против России администрация бывшего главы государства Джо Байдена. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Он назвал «спасением» возвращение Дональда Трампа в Белый дом. По словам депутата, республиканец «заслуженно занял место у большого штурвала», и начал предпринимать меры, чтобы нормализовать ситуацию и не следовать проложенным Байденом курсом «в сторону последнего ядерного шторма». Шеремет считает, что Байден попытался «сыграть в ядерную рулетку», поставив на кон судьбу всего мира.

«Необходимо заметить, что сама по себе бесславная байденовская эпоха нанесла США ущерб, вполне сопоставимый с апокалиптическими последствиями для Японии после американской ядерной бомбардировки. Не зря Байден за время своего правления для всего здравомыслящего человечества встал в один ряд с безумными террористами и военными преступниками», — считает парламентарий.

До этого журналист Такер Карлсон сообщил, что администрация экс-президента США Джо Байдена проигнорировала отчеты об опасности ядерной войны и все равно передала Киеву ракеты для ударов по России. Он подчеркнул, что Пентагон проводил расчеты и определил, что если Вашингтон передаст оружие Киеву и позволит украинской стороне использовать его для обстрелов российской территории, то вероятность ядерного обмена составила бы 50%.

Ранее в США отказались помогать Европе воевать с Россией.