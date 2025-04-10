Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, как Трамп спас человечество

Депутат Шеремет: Трамп спас человечество от плана Байдена начать ядерную войну
close
Тарас Литвиненко/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп предотвратил ядерную войну, которую готовила против России администрация бывшего главы государства Джо Байдена. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Он назвал «спасением» возвращение Дональда Трампа в Белый дом. По словам депутата, республиканец «заслуженно занял место у большого штурвала», и начал предпринимать меры, чтобы нормализовать ситуацию и не следовать проложенным Байденом курсом «в сторону последнего ядерного шторма». Шеремет считает, что Байден попытался «сыграть в ядерную рулетку», поставив на кон судьбу всего мира.

«Необходимо заметить, что сама по себе бесславная байденовская эпоха нанесла США ущерб, вполне сопоставимый с апокалиптическими последствиями для Японии после американской ядерной бомбардировки. Не зря Байден за время своего правления для всего здравомыслящего человечества встал в один ряд с безумными террористами и военными преступниками», — считает парламентарий.

До этого журналист Такер Карлсон сообщил, что администрация экс-президента США Джо Байдена проигнорировала отчеты об опасности ядерной войны и все равно передала Киеву ракеты для ударов по России. Он подчеркнул, что Пентагон проводил расчеты и определил, что если Вашингтон передаст оружие Киеву и позволит украинской стороне использовать его для обстрелов российской территории, то вероятность ядерного обмена составила бы 50%.

Ранее в США отказались помогать Европе воевать с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами