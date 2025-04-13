Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму раскрыли одну из задач России после завершения СВО

Константинов: после СВО РФ потребуется новая система защиты границ из-за Запада
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что после завершения СВО России потребуется новая надежная стратегия защиты границ. Его слова приводит РИА Новости.

Он считает, что эту стратегию должны определять военные. Константинов объяснил необходимость новыми вызовами, которые стоят перед страной, и «агрессивными планами, вынашиваемыми западными странами».

Глава парламента Крыма выразил уверенность, что военные с учетом исторического опыта смогут выстроить надежную систему госграниц.

До этого стало известно, что военно-воздушные силы НАТО в рамках учений Ramstein Flag отрабатывают сценарий нападения России на страны военного блока. Отмечается, что в учениях будет задействовано 90 самолетов, а также беспилотники и вертолеты. Учения проходят с 31 марта, силы альянса уже провели маневры по отражению воздушных атак и ликвидации систем ПВО противника.

Ранее Лавров рассказал, как Запад готовится к «новой войне».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами