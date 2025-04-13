В Крыму раскрыли одну из задач России после завершения СВО

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что после завершения СВО России потребуется новая надежная стратегия защиты границ. Его слова приводит РИА Новости.

Он считает, что эту стратегию должны определять военные. Константинов объяснил необходимость новыми вызовами, которые стоят перед страной, и «агрессивными планами, вынашиваемыми западными странами».

Глава парламента Крыма выразил уверенность, что военные с учетом исторического опыта смогут выстроить надежную систему госграниц.

До этого стало известно, что военно-воздушные силы НАТО в рамках учений Ramstein Flag отрабатывают сценарий нападения России на страны военного блока. Отмечается, что в учениях будет задействовано 90 самолетов, а также беспилотники и вертолеты. Учения проходят с 31 марта, силы альянса уже провели маневры по отражению воздушных атак и ликвидации систем ПВО противника.

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